ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた『ポケピース』のポップアップストア「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が、6月17日（水）から、東京・JR秋葉原駅など全国各地で順次開催される。【写真】キュートなポケモンたちに癒やされる！先行販売アイテム一覧■先行販売商品が登場今回開催される「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」は、プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマに、