鹿島アントラーズは６月19日、2026-27シーズンの新ユニフォームデザイン決定を発表した。クラブの公式サイトによれば、1stユニフォームのデザインインスピレーションは「Ｊリーグと天皇杯の二冠を達成し、世界一をかけた舞台で戦った2016シーズンのユニフォーム。歴史的な意義と、新時代へ進む確かな決意を、現代的なアプローチで紡ぎ出した」とのことだ。クラブ創設35周年の節目のシーズン。「ダイナミックかつエレガントな