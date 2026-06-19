伊藤園の無糖緑茶飲料ブランド『お〜いお茶』は、22日より販売開始する、2025年シーズンにドジャース・大谷翔平（31）が放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル『Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55＋8 EDITION（以下『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）』の販売を記念し、19日より世界で唯一の『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』自動販売機を、東京・台東