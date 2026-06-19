俳優・本木雅弘（60）、吉高由里子（37）、宮舘涼太（Snow Man／33）が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。作品にちなみ“言葉で斬られた”エピソードを聞かれた宮舘は、本木からの褒め言葉を紹介するもカミカミになり、吉高が爆笑する展開となった。【写真】噛みまくりの宮舘涼太に爆笑する吉高由里子宮舘は「今作の作品すごくおこがましいんですけど、本木さんから『だてさまはカメレオン俳優