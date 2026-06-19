大分県臼杵市でウナギ漁の解禁を前に19日、地元の中学生が3000匹の稚魚を放流し川の大切さを学びました。 【写真を見る】中学生が地元の川でウナギの稚魚放流「ぬるぬるした」川や水の大切さを学ぶ大分 臼杵河川漁協では、市内を流れる臼杵川と末広川に毎年この時期、ウナギの稚魚を放流しています。 地元の子どもたちに川の魅力や大切さを知ってもらおうと19日の放流には南中学校の1年生17人も参加しました。 雨模様の