イランとの戦闘終結に向けた覚書が締結されたことを受け、アメリカのバンス副大統領は、最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと説明しました。バンス副大統領は18日、会見で、アメリカとイランが署名した覚書がすでに効力を発していると明らかにした上で、最終合意に向けた60日間の交渉期間が18日に始まったと説明しました。さらに、覚書への署名後、ホルムズ海峡を通過した石油の量が高い水準で推移しているとして、