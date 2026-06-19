◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日（19日、東京ドーム）巨人のスタメンが発表されました。交流戦を10勝6敗2分けの貯金4とした巨人は、1番に浦田俊輔選手、2番に好調の松本剛選手が入っています。「4番・捕手」で岸田行倫選手を起用、「8番・ライト」で増田大輝選手が今季初のスタメン出場となりました。先発は竹丸和幸投手。前回は12日の西武戦で8回途中12奪三振3失点(自責点1)で敗戦投手となり自身3連敗、ここまで5勝5敗、防御率2.7