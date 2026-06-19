オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、ヨーロッパ最大の小児がんセンターに到着されました。オランダ国王夫妻とともにこの病院を視察されます。天皇皇后両陛下は現地時間の19日午前10時半ごろ、オランダのユトレヒトにある「プリンセス・マキシマ小児がんセンター」を訪問されました。センターの玄関では両陛下をウィレム・アレキサンダー国王とマキシマ王妃が出迎え、エントランスホールでは皇后さまとマキシマ王妃が2人の女