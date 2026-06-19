俳優・菅田将暉が１９日、都内で映画「黒牢城」（黒沢清監督）初日舞台あいさつに主演の本木雅弘らと出席した。直木賞と山田風太郎賞を受賞した米澤穂信氏の同名小説を映画化。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描いたミステリー時代劇だ。菅田は、城内で投獄された天才軍師の黒田官兵衛を演じた。黒沢監督とは、主演映画「Ｃｌｏｕｄクラウド」（２４年）でもタッグを組んでおり「（今作の撮影で）黒沢さんに言