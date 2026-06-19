俳優・本木雅弘が１９日、都内で主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）初日舞台あいさつに出席した。籠城作戦により密室となった城で起きる怪事件を描く。本木は城主で戦国武将の荒木村重を演じる。時代劇出演は、斎藤道三役を好演した２０２０年のＮＨＫ大河ドラマ「麒麟がくる」以来６年ぶりとなる。本木は、初日を迎え「公開され、作品は新たな航海にこぎ出し、私の後悔が始まる。いつも（公開後に）『もっと（芝居を）こうす