◆パ・リーグロッテ―楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）楽天の吉井理人監督が１９日、就任後初試合に臨む。１７日に新監督就任を発表。異例のシーズン途中から監督を務めることになった。楽天の監督として迎える初戦の相手は、昨季まで監督を務めていた古巣・ロッテ。「いずれ来なきゃいけないんで、早いほうがいいかなと思ってます」と心境を口にしていた。試合前練習中には、ロッテファンが「吉井さん！」と声を出しながら