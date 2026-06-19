◆パ・リーグオリックスー西武（１９日・京セラドーム大阪）オリックスのルイス・ペルドモ投手が、２０日の西武戦（京セラドーム大阪）に先発することが決まった。ＮＰＢ通算１４０試合目で初先発となった１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）では、３回を３安打無失点。「最低でも５イニングを目標に。６、７と順番に上げていくとチームの勝利、自分の勝利にもつながる」と、今度は日本での先発初勝利を意識した。メジャー時