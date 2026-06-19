日本学生野球協会は１９日に審査室会議を開き、夏の甲子園で２度の優勝を誇る名門・駒大苫小牧の副部長に体罰、暴言、報告義務違反で５月８日〜来年２月７日まで９か月の謹慎処分を下した。副部長は、今年４月のシートノック中に部員Ａの練習態度がよくないと思い、Ａの守備位置に行き、暴言とともにＡの首元を押した。その後、グラウンドでの朝の打撃練習でも、Ａの態度について不適切な指導を行う場面があった。Ａの保護者か