サッカー北中米Ｗ杯で開催国のメキシコが早くも決勝トーナメント進出を決めた一方で、ファンによる過激な行動が問題となっていた。１次リーグＡ組第２戦（１８日＝日本時間１９日、メキシコ・グアダラハラ）で、メキシコは韓国に１―０で競り勝って２連勝。０―０で迎えた後半５分にゴール前に上がったボールを韓国のＧＫ金承奎（キム・スンギュ＝ＦＣ東京）がキャッチしようとした際、ＤＦ李期奕（イ・ギヒョク＝江原）と交錯