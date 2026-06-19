鹿児島市の平川動物公園は、19日、園の初代ホワイトタイガーとして、多くの来園者に愛されたメスの「コハク」が、「6月17日に死亡した」と発表しました。17歳10か月で、ベンガルトラとしては国内最高齢に近い年齢でした。 2011年に来園した初代ホワイトタイガー ホワイトタイガーは、インドネシアやネパールなどの森林地帯に生息するベンガルトラの白変種です。 コハクは2008年生まれのメスで、2011年