【モデルプレス＝2026/06/19】6月14日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」に続き、6月19日に映画「マジカル・シークレット・ツアー」が公開。9月にも映画「さとこはいつも」を控えるなど、第一線で活躍し続ける女優の有村架純。観る者にそっと寄り添う等身大のリアルさと、可憐なビジュアルの奥に秘めた熱量の高い芝居は、多くの視聴者の心を揺さぶる。本記事では、そんな彼女の名作映画を3つ紹介する。【写真】国民的人気