韓国スポーツメディア「SPORTALKORE」（ウェブ版）が2026年6月19日、サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会の特集記事を組み、韓国対メキシコ戦の主審判定に不満を示した。「一方的な判定にテレビ解説者も憤りをあらわ」グループA第2節が19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラで行われ、韓国代表（FIFAランキング25位）が、地元メキシコ代表（同14位）と対戦し0−1で敗れた。試合は、両チーム得点がないまま0−0で前半を折