天童市の認定こども園で19日、園児が自分たちの体をキャンバス代わりに絵の具を塗る「フィンガーボディーペインティング」を楽しみました。「楽しむぞー おー！」「たかだま幼稚園」のフィンガーボディーペインティングは、30年以上続く、恒例行事です。年中・年長あわせて40人の園児たちが挑戦しました。「わー すごいいろんな色！」「紫になる！」園児たちは黄色や青、赤や白といった