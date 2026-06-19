レーンＥＣＢチーフエコノミスト 現在のインフレショックを「中規模」と見なし、利上げを擁護 インフレ率は今年残りの期間、3%を上回る見通しである 利上げを行うべきではなかったと主張するのは困難だ ユーロ圏経済にはかなりの回復力がある ユーロ圏経済は着実な勢いを維持している これまでのところ、これは中規模のインフレショックである