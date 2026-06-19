通貨オプションボラティリティー ドル円１週間８％台に上昇、短期変動を警戒 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.266.067.766.83 1MO7.535.596.796.28 3MO7.985.677.076.65 6MO8.465.837.426.98 9MO8.596.017.697.16 1YR8.756.367.977.33 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.497.947.30