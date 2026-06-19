日本テレビ系列の「24時間テレビ」の支援事業として、19日、山形市の中学校に障がい者スポーツ用の車いすが贈られ、生徒たちが「車いすバスケ」を体験しました。24時間テレビは、パラスポーツを通して障がい者への理解を深めてもらおうと、全国の小・中学校などに体験キットを寄贈しています。19日は、山形放送から山形市立第十中学校に障がい者スポーツ用の車いす10台が贈られました。そして、車いすバスケット