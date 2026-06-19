静岡県内では6月19日 午後3時半までに、熱中症の疑いで、掛川市消防本部管内で男性1人、駿東伊豆消防本部管内で男性1人、計2人が救急搬送されました。このうち、駿東伊豆消防本部管内の函南町の60代の男性は、正午過ぎに集合住宅の駐輪場でうずくまる様な状態でいるところを通行人が発見し救急搬送されましたが、意識障害の重症だということです。掛川市消防本部管内の男性は軽症です。