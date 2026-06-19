山形県内では最大となる300トンまでつり上げられるクレーンを搭載した船「天龍」がこのほど完成し18日、酒田港で関係者に披露されました。酒田市の林建設工業が4年前から造船を進めてきた「天龍」は、全長62メートル、幅22メートル、総トン数およそ2500トンのクレーン船です。クレーンは、腕の部分が長さ46メートルで県内では最大となる300トンまでつり上げることができます。クレーン