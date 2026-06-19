作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が18日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。ファンから「猛バッシング」を浴びた曲を作った意図について語った。この日はシンガー・ソングライターの松任谷由実とトークを展開。プロデュースを手掛けるグループの楽曲づくりについて「分母（人気のグループ）があるとします。そうすると、もうユーミンみたいなアーティストではないので、やっぱり