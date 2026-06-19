元朝日放送（ABCテレビ）でフリーアナウンサーの増田紗織（29）が19日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。現在の住まいについて伝えた。今年3月に同局を退社した増田アナは。フリー転身後の住まいについて「29歳実家暮らし。7年間の局アナ生活を卒業してただいま子供部屋に舞い戻ってきました」と、東京の実家に戻ったことを明かした。そして「一人暮らし中も自炊していましたが、もっとお料理を極めるために母にダメ出