お笑いコンビ「マユリカ」の中谷（36）が17日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演。自身の秘密を告白した。この日は、かまいたち、俳優の吉沢亮、松岡茉優らとゲームで対戦。最下位となった中谷は罰ゲームとして自身の秘密を告白した。清掃業者に自宅浴室の掃除を依頼したという中谷。「雑菌を測る機械みたいなのがあって、正常なお風呂が500のところ、僕のとこ測ってもらったら8万8000ありました」と衝