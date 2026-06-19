◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）楽天の吉井理人監督（61）が“古巣”ZOZOマリンスタジアムでロッテファンの歓迎を受けた。試合前の楽天メンバー紹介。最後に吉井監督の名前がアナウンスされると、スタンドから拍手が起こった。昨季まで3年間ロッテで指揮を執った吉井監督が、違うユニホームでの凱旋試合。吉井監督のロッテ時代の応援タオルを掲げるロッテファンもおり、古巣から感謝と激励の意味