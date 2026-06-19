テレビ東京で放送中の映画番組『午後のロードショー』が、外国映画文化、芸術の振興に寄与した人物や団体に贈られる『第19回淀川長治賞』を受賞。18日に都内で授賞式が行われた。【写真】前年受賞者のRHYMESTER・宇多丸から賞状を受け取るプロデューサーら◆今年4月には放送30周年を迎え、ギネス世界記録にも認定『淀川長治賞』は、かつて映画誌『ロードショー』（集英社）が創設した賞で、同誌の休刊後に中断していたが、一般