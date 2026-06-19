お笑いコンビ「EXIT」の兼近大樹（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。兼近は「イカした仲間と激マブ渋男旅してきた！けど！」と書き出し、俳優の満島真之介とダブルMCを務めている「メシドラ〜兼近&真之介のグルメドライブ〜」で共演した小栗旬、山田裕貴、山崎賢人との5ショットを公開。自身以外は全員が映画「キングダム」に出演している面々。兼近は「面子キングダムす