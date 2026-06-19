和歌山市の紀の川大橋で２０２１年、持病のてんかんの影響が出る恐れがあるのに車を運転して死亡事故を起こしたとして、自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた同市の美容室経営西馬淳子被告（５６）の公判が１８日、和歌山地裁（福島恵子裁判長）であり、被告人質問が行われた。これまでの公判で、事故前に西馬被告を診察した脳神経外科医２人は、西馬被告が繰り返していた発作の原因が、てんかんであると