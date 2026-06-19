財務局や財務事務所など財務省の11出先機関の庁舎警備を巡る17件の契約で、警備員の休憩時間帯に関する仕様書の記載が不明確だったため、想定した警備体制が取られていなかったことが19日、会計検査院の調べで分かった。財務省は、仕様書で具体的に定めるよう周知した。検査院は、財務局や財務事務所、出張所など26機関が22〜23年度に業者に支払った警備業務の契約44件を調査。このうち21機関の34件で警備員の休憩や仮眠時間帯