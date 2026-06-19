ロッキーズ・菅野智之投手の次回登板が、20日午後7時10分（日本時間21日午前10時10分）開始の本拠地でのパイレーツ戦に決まった。球団公式サイトが18日（同19日）に伝えた。相手先発は昨季サイ・ヤング賞のスキーンズで、菅野は剛腕とは初の投げ合いとなる。ロ軍移籍1年目の今季は14試合に登板して7勝4敗、防御率4・54。前回登板の14日のアスレチックス戦では、メジャー自己ワーストの5回8失点ながら、味方打線が球団新