将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われ、防衛を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）が挑戦者の服部慎一郎七段（26）に80手で勝利した。開幕から2連勝を飾った絶対王者が、防衛および7連覇に向けて堂々の王手をかけた。【映像】藤井棋聖がシリーズ2勝目を飾った瞬間本局は服部七段の先手番で始まり、戦型は「相掛かり」となった。服部七段の