愛知県西尾市の小学校で、事務職員の男性が3年間にわたり、保護者から集めた給食費あわせて1700万円あまりを着服していたことがわかりました。 【写真を見る】給食費 3年にわたり約1790万円着服 小学校の40代事務職員 現金抜き取り…銀行口座からも引き落とす ｢管理体制不十分だった｣ 愛知･西尾市 給食費を着服していたのは、西尾市立矢田小学校の40代の男性事務職員です。 西尾市教育委員会によりますと、男性職員は2023年度か