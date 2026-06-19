来週のドル円相場は、２０２４年７月の高値１６１円９６銭が視野に入っていることから口先介入だけでなく実弾介入を意識した展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円８０銭～１６２円５０銭。 １７日まで開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利は４会合連続で据え置かれたが、あわせて公表された政策金利見通し（ドットチャート）では多くのＦＯＭＣメンバーが年末までに利上げが必