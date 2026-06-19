大分トリニータは19日、国士舘大MF後藤響(4年)の2027年1月加入内定を発表した。後藤は大分トリニータU-15宇佐からU-18に昇格し、国士舘大へ進学。今季は関東大学リーグ首位を走るチームで5月から先発に定着している。クラブは「スピードを活かしたドリブル突破、縦への推進力で得点チャンスを創り出すプレー」が特徴と紹介した。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●MF後藤響(ごとう・ひびき)■生年月日2004年4月6日(