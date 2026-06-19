清水エスパルスは19日、来季の契約に合意した23選手を発表した。契約合意選手は2回に分けて発表するといい、2回目は今月26日を予定している。今回発表された選手は以下の通りとなっている。▽GK石川慧梅田透吾佐々木智太郎▽DF本多勇喜高橋祐治パク・スンウク住吉ジェラニレショーン蓮川壮大マテウス・ブルネッティ高木践日高華杜オム・ジュヨン▽MF小塚和季カピシャーバ松崎快井上健太弓場将輝大畑凜生鈴木奎吾針生涼太土居佑