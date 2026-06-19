サツドラホールディングス [東証Ｓ] が6月19日大引け後(17:30)に決算を発表。26年5月期の連結経常利益は前の期比18.0％減の13.5億円に減ったが、従来予想の10億円を上回って着地。 同時に、TOBに伴い、前期の期末配当を見送る方針とした。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比32.9％増の5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の1.6％→2.1％に改善した。 株探ニュース