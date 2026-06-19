第2回（21日／GIII、東京芝1800m）には、東風Sで復帰初戦Vを飾ったヴァルキリーバース、ヴィクトリアマイル6着善戦のニシノティアモ、末脚一閃で重賞タイトルを目指すエストゥペンダなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ニシノティアモ」を取り上げる。 ■ニシノティアモ さすがに前走以上の状態を求めるのは酷かもしれない。何せ、その前走