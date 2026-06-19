米スポーツメディア『The Athletic』は18日（日本時間19日）、「トレード期限を前に全30球団が早急に補強すべきポイント」と題して記事を公開した。今季のトレード期限は8月3日（同4日）に設定されており、それまでに各球団は強化すべきポジションを見極める必要がある。同メディアは今回、優先すべきポイントを紹介した。 ■「健康状態の回復」がポイント 今回の企画を担当したジム・ボーデン氏は、