歌手でタレントのあのが18日放送のテレビ朝日『あざとくて何が悪いの？』（木曜24時45分）に出演。パートナーが自分の部屋に来た際のNG行動について語った。 番組は「自慢のあざと部屋をのぞき見」と題し、ファッションデザイナーやレースクイーンの自宅を紹介する内容を放送。あのがMC山里亮太から「もしパートナーが自分の部屋に来たらどういう行動をチェックする？」と聞かれ