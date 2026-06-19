お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼が、18日放送のTBSラジオ『おぎやはぎのメガネびいき』（木曜25時）に出演。サッカーW杯日本対オランダ戦の視聴体験について、DAZN配信で発生した「音ズレ」に強い不満をにじませた。 矢作は試合当日の朝の様子について「寝室で起きて、そのままDAZNで見ようと。5時になんせ、目覚ましかけてるから。本当にもうすぐパッてつけて、DAZNで横になりながら、眠い目でこう見たんだけど」と