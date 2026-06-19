農村地域の人口減少が深刻化する中、家族経営など小規模グループによる6次産業化が、「新しいカタチ」として海外から注目されています。 【写真を見る】台湾が注目する"家族経営の6次産業化“ ＜価値を20倍にする＞農村ビジネス熊本・山鹿 台湾からの取材班が熊本・山鹿に 6月4日、熊本県山鹿市のブドウ園に台湾からの取材班が訪れました。 目的は、ここで行われている6次産業化の取り組みを、台湾で紹介するためです