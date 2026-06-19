◇セ・リーグ巨人―中日（2026年6月19日東京D）交流戦明け初戦を東京ドームで戦う巨人は岸田行倫捕手を今季初めて4番に起用する。岸田の4番は昨年9月2日のヤクルト戦以来となる。また、増田大輝内野手が「8番・右翼」で今季初スタメン出場する。巨人のスタメンは以下の通り。（二）浦田（左）松本（一）ダルベック（捕）岸田（中）キャベッジ（遊）泉口（三）リチャード（右）増田大（投）竹丸