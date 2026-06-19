記者会見で謝罪する日本原子力研究開発機構の幹部ら＝19日午後、茨城県庁日本原子力研究開発機構は19日、茨城県東海村にあるタンデム加速器建家1階のイオン源室で、火災が発生したと発表した。放射線管理区域内で、けが人はいなかったが、機構の施設内では15日にも2件の火災が発生している。機構によると、19日午前10時5分ごろ、タンデム加速器建家内で作業をしていた職員が、風船が割れるような異常音を確認。イオン源室に向