◇パ・リーグオリックス―西武（2026年6月19日京セラドーム）オリックス・紅林弘太郎内野手が3試合ぶりにベンチ入りした。12日の阪神戦で左足に違和感を覚えて負傷交代。翌13、14日の同戦を欠場していた。この日の試合前練習では走塁、守備を含めて全メニューを消化。遊撃スタメンには高卒3年目の横山聖が入り、紅林はベンチから戦況をうかがう。以下は両軍のスタメン。【オリックス】1（指）西川2（左）山中3（