株主総会の会場上場企業が6月に開く定時株主総会で、アクティビスト（物言う株主）など機関投資家から提案を受けた企業が55社に達して過去最多となることが19日、三井住友信託銀行の集計で分かった。取締役の人事関連などの提案が多くを占めた。26日には3月期決算企業の総会の集中日を迎え、約3割が開催する。業績不振や不祥事を抱える企業には、厳しい質問が予想される。集計によると、8日時点で機関投資家からの議案数は150