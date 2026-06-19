日清食品は「カップ焼きそば」の一部商品に1センチ程度の合成樹脂片が混入していたとして自主回収を発表しました。日清食品が自主回収するのは、チキンスープ付きのカップ焼きそばおよそ28万7000個です。協力会社の埼玉工場で製造され、賞味期限が9月10日と記載されているものです。客から「異物が入っている」という連絡が2件あり、調べた結果、1センチ程度の合成樹脂片の混入が確認されたとしています。粉末スープを投入する装置