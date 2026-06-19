◇パ・リーグソフトバンク―日本ハム（2026年6月19日エスコンF）1軍に今季初昇格したソフトバンクの石塚綜一郎捕手（25）が19日、リーグ戦の再開初戦となる日本ハム戦に「6番・一塁」でスタメン起用された。相手先発の伊藤とは初対戦だが、2軍での直近1週間の成績は、打率・800（10打数8安打）、1本塁打、7打点と快音を響かせている。また、12日のヤクルト戦で右ふくらはぎに死球を受けた周東はベンチスタートとなった