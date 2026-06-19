【FIFAワールドカップ2026】チェコ代表 1ー1 南アフリカ代表（日本時間6月19日／アタランタ・スタジアム）【映像】南アフリカDF陣、ゴール前であっさり崩された瞬間（実際の様子）開幕戦に敗れた南アフリカ代表が、第2戦のチェコ代表戦でも開始直後に失点。あっさりと失点すると、ファンからは厳しい声が上がった。日本時間19日、FIFAワールドカップ2026グループA第2節で南アフリカ代表はチェコ代表と対戦した。開幕戦でメキシコ代